Полицейский дал стрекача с взяткой в 100 тысяч – прокуратура

Столичная прокуратура разоблачила полицейского на получении более 100 тысяч гривен взятки.

Офицера полиции задержали в среду сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что к столичным правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что работник Белоцерковского отдела полиции Киевщины требует у него указанную сумму, угрожая в случае неуплаты привлечь последнего к уголовной ответственности по обвинению в сбыте наркотических веществ, чего тот на самом деле не совершал.

Неправомерную выгоду полицейский получил в 2 этапа. Первый транш составил 14 тысяч гривен. После получения второй части взятки в сумме 94 тысячи гривен был задержан на территории Белой Церкви.

В прокуратуре отмечают, что будучи уличенным с поличным, полицейский пытался скрыться, однако был задержан.

"В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. Проводятся первоочередные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч .3 ст. 368 УК Украины", - резюмируют в прокуратуре.