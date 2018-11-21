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Полицейский дал стрекача с взяткой в 100 тысяч – прокуратура

Среда, 21 ноября 2018, 16:49
Полицейский дал стрекача с взяткой в 100 тысяч – прокуратура

Столичная прокуратура разоблачила полицейского на получении более 100 тысяч гривен взятки.

Офицера полиции задержали в среду сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что к столичным правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что работник Белоцерковского отдела полиции Киевщины требует у него указанную сумму, угрожая в случае неуплаты привлечь последнего к уголовной ответственности по обвинению в сбыте наркотических веществ, чего тот на самом деле не совершал.

Неправомерную выгоду полицейский получил в 2 этапа. Первый транш составил 14 тысяч гривен. После получения второй части взятки в сумме 94 тысячи гривен был задержан на территории Белой Церкви.

В прокуратуре отмечают, что будучи уличенным с поличным, полицейский пытался скрыться, однако был задержан.

 

"В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. Проводятся первоочередные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч .3 ст. 368 УК Украины", - резюмируют в прокуратуре.

Украинская правда
Темы: взяткаКиевская областьполицияпрокуратура
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