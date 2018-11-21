За останні чотири роки Україна досягла значного прогресу - посол ЄС

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Середа, 21 листопада 2018, 20:15

Протягом останніх чотирьох років завдяки нинішньому політичному керівництву Україні вдалося досягнути значного прогресу, однак Києву необхідно повною мірою виконати умови Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі на зустрічі Європейської бізнес-асоціації, повідомляє державне агентство "Укрінформ".

"Ми маємо визнати, що за останні чотири роки в цій країні було досягнуто значного прогресу, і це завдяки нинішньому політичному керівництву. Я не буду повторювати всі ті сфери, де було досягнуто значного прогресу. Від державних закупівель до макрофінансової стабільності, від системи охорони здоров'я до пенсійної системи, від освіти до енергетичного сектора. Але всі ми знаємо, що багато чого зроблено і, що завдяки цьому прогресу відбувається значне покращення умов життя українського народу", - сказав він.

За його словами, торговельна угода між Україною та ЄС є прикладом "однієї з найамбітніших угод, які Євросоюз мав з будь-якою країною-партнером", йдеться у повідомленні.

"Ми також знаємо, що Україна у економічному аспекті все більше інтегрується з Євросоюзом. Сьогодні 42% українського експорту йдуть на ринок ЄС, а чотири роки тому ця цифра становила 25%. Це означає, що Україна спромоглася переорієнтуватися на західні країни, і ми вважаємо, що це в інтересах суверенної та незалежної України", - зазначив посол.

У той же час він закликав офіційний Київ забезпечити макрофінансову стабільність, створити сильні інституції, та покращити залучення іноземних інвестицій, "у чому може допомогти Угода про асоціацію".

Українській владі Мінгареллі нагадав, що Угода, насамперед, стосується верховенства права, належного управління, прозорості та чесних правил як для бізнесу, так і для держави.

Мінгареллі раніше назвав складною ситуацію в комітетах Верховної Ради щодо прогресу у впровадженні Угоди.

Європейська правда

Теми: Україна ЄС
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