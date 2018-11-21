За последние четыре года Украина достигла значительного прогресса - посол ЕС

В течение последних четырех лет благодаря нынешнему политическому руководству Украине удалось достичь значительного прогресса, однако Киеву необходимо в полной мере выполнить условия Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли на встрече Европейской бизнес-ассоциации, сообщает государственное агентство "Укринформ".

"Мы должны признать, что за последние четыре года в этой стране был достигнут значительный прогресс, и это благодаря нынешнему политическому руководству. Я не буду повторять все те сферы, где был достигнут значительный прогресс. От государственных закупок до макрофинансовой стабильности, от системы здравоохранения до пенсионной системы, от образования до энергетического сектора. Но все мы знаем, что многое сделано и что благодаря этому прогрессу происходит значительное улучшение условий жизни украинского народа", - сказал он.

По его словам, торговая сделка между Украиной и ЕС является примером "одного из самых амбициозных соглашений, которые Евросоюз имел с любой страной-партнером", говорится в сообщении.

"Мы также знаем, что Украина в экономическом аспекте все больше интегрируется с Евросоюзом. Сегодня 42% украинского экспорта идут на рынок ЕС, а четыре года назад эта цифра составляла 25%. Это означает, что Украина смогла переориентироваться на западные страны, и мы считаем , что это в интересах суверенной и независимой Украины ", - отметил посол.

В то же время он призвал официальный Киев обеспечить макрофинансовую стабильность, создать сильные институты и улучшить привлечения иностранных инвестиций, "в чем может помочь Соглашение об ассоциации".

Украинской власти Мингарелли напомнил, что соглашение прежде всего касается верховенства права, надлежащего управления, прозрачности и честных правил как для бизнеса, так и для государства.

Мингарелли ранее назвал сложной ситуацию в комитетах Верховной Рады относительно прогресса во внедрении Соглашения.

Европейская правда