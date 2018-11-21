У Південній Америці успішно запустили ракету-носій з українським двигуном

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Середа, 21 листопада 2018, 21:27

У середу на космодромі Куру, що розташований на північному сході Південної Америки у Французькій Гвіані, відбувся запуск чотириступеневої ракети Vega, двигун до якої виготовив український "Південмаш".

Про це повідомляє прес-служба виробничого об'єднання в Facebook.

"Ракета-носій легкого класу Vega розроблялася спільними зусиллями Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. Блок маршового двигуну четвертого ступеню розроблено КБ "Південне" та виготовлено "Південмашем", - зазначили у прес-службі.

 

Там додали, що на сонячно-синхронну орбіту успішно виведено космічний апарат Mohammed VI-B, який збудовано на замовлення уряду Марокко компанією Airbus Defense and Space. Це другий супутник серії – перший Mohammed VI-А) було успішно виведено на орбіту в листопаді минулого року і теж ракетою-носієм Vega.

На заводі наголошують, що український ракетний двигун працює довше, ніж двигуни перших трьох ступенів разом узяті.

Українська правда
Теми: космос Україна
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