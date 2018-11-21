В Южной Америке успешно запустили ракету-носитель с украинским двигателем

В среду на космодроме Куру, расположенном на северо-востоке Южной Америки во Французской Гвиане, состоялся запуск четырехступенчатой ​​ракеты Vega, двигатель для которой изготовил украинский "Южмаш".

Об этом сообщает пресс-служба производственного объединения в Facebook.

"Ракета-носитель легкого класса Vega разрабатывалась совместными усилиями Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Блок маршевого двигателя четвертой ступени разработаны КБ "Южное" и изготовлены "Южмашем", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что на солнечно-синхронную орбиту успешно выведен космический аппарат Mohammed VI-B, который построен по заказу правительства Марокко компанией Airbus Defense and Space. Это второй спутник серии - первый Mohammed VI-А) был успешно выведен на орбиту в ноябре прошлого года и тоже ракетой-носителем Vega.

На заводе добавили, что украинский ракетный двигатель работает дольше, чем двигатели первых трех степеней вместе взятые.