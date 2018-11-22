Іран погрожує США ракетним ударом

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Четвер, 22 листопада 2018, 02:44

Іранські військові заявляють про готовність вдарити по військових базах США.

Про це пише Reuters.

Військовий іранського Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що бази США в Афганістані, ОАЕ і Катарі, а також авіаносці США в Перській затоці знаходяться в радіусі дії іранських ракет.

"Вони знаходяться в межах нашої досяжності, і ми можемо вдарити по ним, якщо вони (американці) зроблять крок", - цитує агентство Tasnim главу підрозділу повітряних сил революційної гвардії Аміралі Гаджизаде.

За його словами, гвардійці поліпшили точність своїх ракет і, зокрема, вони можуть вдарити по авіабазі Аль-Удейд в Катарі, базі Аль-Дафра в Об'єднаних Арабських Еміратах і базі Кандагар в Афганістані, де знаходяться війська США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вийшов з міжнародної угоди щодо ядерної програми Ірану в травні і знову застосував санкції щодо Тегерана.

Уряд Ісламської Республіки виключив можливість переговорів з Вашингтоном про свої військові можливості, зокрема про ракетну програму.

Санкції стосуються експорту нафти і Тегеран погрожує перешкодити проходженню танкерів з нафтою через Ормузьку протоку, якщо вони припинять експорт нафти з Ірану.

Теми: Іран США нафта
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