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Иран угрожает США ракетным ударом

Четверг, 22 ноября 2018, 01:44

Иранские военные заявляют о готовности ударить по военным базам США.

Об этом пишет Reuters.

Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции заявил, что базы США в Афганистане, ОАЭ и Катаре, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в радиусе действия иранских ракет.

"Они находятся в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить по ним, если они (американцы) сделают шаг", - цитирует агентство Tasnim главу подразделения воздушных сил революционной гвардии Амирали Гаджизаде.

По его словам, гвардейцы улучшили точность своих ракет и, в частности, они могут ударить по авиабазе Аль-Удэйд в Катаре, базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​базе Кандагар в Афганистане, где находятся войска США.

Напомним, президент США Дональд Трамп вышел из международного соглашения по ядерной программе Ирана в мае и вновь применил санкции в отношении Тегерана.

Правительство Исламской Республики исключило возможность переговоров с Вашингтоном о своих военных возможностях, в частности о ракетной программе.

Санкции затрагивают экспорт нефти и Тегеран угрожает воспрепятствовать прохождению танкеров с нефтью через Ормузский пролив, если они прекратят экспорт нефти из Ирана.

Темы: ИранСШАнефть
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