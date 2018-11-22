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Держдума РФ має намір виправдати введення радянських військ в Афганістан

Четвер, 22 листопада 2018, 02:15

Держдума Росії має намір переглянути оцінку введення радянських військ в Афганістан у 1979 році і виправдати дії тодішнього керівництва СРСР.

Про це пише DW.

У середу, 21 листопада, російські депутати схвалили проект постанови, в якому йдеться про те, що рішення З'їзду народних депутатів СРСР від 1989 року, який засудив введення радянських військ в Афганістан, не відповідає "принципам історичної справедливості".

Проект постанови представив депутат від КПРФ Микола Харитонов. Він назвав недоречним формулювання, яке в 1989 році використали народні депутати. Ті визнали, що введення радянських військ в Афганістан заслуговує "морального і політичного засудження".

"Ми як правонаступники Радянського Союзу повинні поставити крапку в цьому, що це історично було виправдано, що надали допомогу на прохання керівництва Афганістану того часу", - заявив Харитонов.

За його словами, проект документа був схвалений на круглому столі в малому залі Держдуми РФ за участю депутатів усіх фракцій.

"Всі учасники його схвалили. Тепер треба все підготувати для голосування в Держдумі", - сказав депутат.

Він повідомив, що Держдума РФ прийме нову постанову 15 лютого 2019 року, напередодні 30-ї річниці виведення радянських військ з Гіндукушу.

За офіційними даними, через Афганістан пройшли 620 тисяч радянських солдатів, з них загинули 14 тисяч осіб, у тому числі майже 3 тисячі українців. Хоча самі воїни-афганці переконані, що справжня кількість загиблих в тій війні досі невідома.

Теми: РосіяАфганістаністорія
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