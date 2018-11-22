Госдума РФ намерена оправдать ввод советских войск в Афганистан

Госдума России намерена пересмотреть оценку ввода советских войск в Афганистан в 1979 году и оправдать действия тогдашнего руководства СССР.

Об этом пишет DW.

В среду, 21 ноября, российские депутаты одобрили проект постановления, в котором говорится, что решение Съезда народных депутатов СССР от 1989 года, осудившего ввод советских войск в Афганистан, не соответствует "принципам исторической справедливости".

Проект постановления представил депутат от КПРФ Николай Харитонов. Он назвал неуместной формулировку, которую в 1989 году использовали народные депутаты. Те сочли ввод советских войск в Афганистан заслуживающим "морального и политического осуждения".

"Мы как правопреемники Советского Союза должны поставить точку в этом, что это исторически было оправданно, что оказали содействие по просьбе руководства Афганистана того времени", - заявил Харитонов.

По его словам, проект документа был одобрен на круглом столе в малом зале Госдумы РФ с участием депутатов всех фракций.

"Все участники его одобрили. Теперь надо все подготовить для голосования в Госдуме", - сказал депутат.

Он сообщил, что Госдума РФ примет новое постановление 15 февраля 2019 года, в канун 30-летия вывода советских войск с Гиндукуша.

По официальным данным, через Афганистан прошли 620 тысяч советских солдат, из них погибли 14 тысяч человек, в том числе почти 3 тысячи украинцев. Хотя сами воины-афганцы убеждены, что истинное число погибших в той войне до сих пор неизвестно.