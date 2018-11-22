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Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет у другому читанні

Четвер, 22 листопада 2018, 06:05

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №9000 "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні у четвер, повідомляє Укрінформ.

"Рекомендувати Верховній Раді доопрацьований законопроект за реєстраційним № 9000 за результатами розгляду ухвалити у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням наведених у листі-поданні пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України", - йдеться у рішенні комітету.

Водночас профільний комітет підтримав і законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

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Теми: держбюджетВерховна Рада
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