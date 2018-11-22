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Профильный комитет рекомендовал Раде принять госбюджет во втором чтении

Четверг, 22 ноября 2018, 06:05

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019".

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в четверг, сообщает Укринформ.

"Рекомендовать Верховной Раде доработанный законопроект под регистрационным № 9000 по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как закон с учетом приведенных в письме-представлении предложений Комитета по вопросам бюджета относительно изменений в законопроект, согласованных с Министерством финансов Украины", - говорится в решении комитета.

В то же время профильный комитет поддержал и законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

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Темы: госбюджетВерховная Рада
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