Профильный комитет рекомендовал Раде принять госбюджет во втором чтении

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019".

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в четверг, сообщает Укринформ.

"Рекомендовать Верховной Раде доработанный законопроект под регистрационным № 9000 по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как закон с учетом приведенных в письме-представлении предложений Комитета по вопросам бюджета относительно изменений в законопроект, согласованных с Министерством финансов Украины", - говорится в решении комитета.

В то же время профильный комитет поддержал и законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Читайте также Бюджет без гарантий. Что Верховная Рада приняла в первом чтении