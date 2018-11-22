Армія США розмістить спостережні пости на кордоні Сирії та Туреччини

Армія Сполучених Штатів має намір розмістити спостережні пости на кордоні Сирії та Туреччини.

Про це повідомив міністр оборони США Джеймс Меттіс, пише DW.

За його словами, подібний крок дозволить уникнути посилення напруги між Туреччиною і курдськими воєнізованими формуваннями.

Спостережні пости будуть чітко позначені, "щоб Туреччина знала, де вони знаходяться", додав глава Пентагону. Їх зведення обговорювалося з Анкарою, підкреслив Меттіс.

У листопаді представники "Демократичних сил Сирії" (SDF - альянсу сирійської опозиції і курдських формувань) заявили про продовження операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) в регіоні.

Курди були змушені призупинити операцію, яка ведеться з вересня, через обстріли їх укріплень турецькою армією. Раніше бійці SDF внесли істотний внесок у встановлення контролю над опорними пунктами терористів в сирійських провінціях Ракка і Дейр-ез-Зор.

Основу SDF складають курдські воєнізовані формування "Загони народної самооборони" (YPG). Загони YPG є союзником США по боротьбі з ІД.

При цьому Анкара вважає воєнізовані формування курдів сирійським відгалуженням Курдської робочої партії, яка визнана в Туреччині терористичною організацією.