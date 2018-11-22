Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции

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Четверг, 22 ноября 2018, 07:41

Армия Соединенных Штатов намерена разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции.

Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет DW.

По его словам, подобный шаг позволит избежать усиления напряжения между Турцией и курдскими военизированными формированиями.

Наблюдательные посты будут отчетливо обозначены, "чтобы Турция знала, где они находятся", добавил глава Пентагона. Их возведение обсуждалось с Анкарой, подчеркнул Мэттис.

В ноябре представители "Демократических сил Сирии" (SDF - альянса сирийской оппозиции и курдских формирований) заявили о продолжении операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в регионе.

Курды были вынуждены приостановить проводимую с сентября операцию из-за обстрелов их укреплений турецкой армией. Ранее бойцы SDF внесли существенный вклад в установление контроля над опорными пунктами террористов в сирийских провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.

Основу SDF составляют курдские военизированные формирования "Отряды народной самообороны" (YPG). Отряды YPG являются союзником США по борьбе с ИГ.

При этом Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, которая признана в Турции террористической организацией.

Темы: Турция Сирия США
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