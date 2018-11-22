Жіноча збірна України з баскетболу пробилася на Євробаскет-2019
Жіноча національна збірна України вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи-2019, який наступного літа проходитиме у Сербії та Латвії.
Поразка в останньому виїзному матчі кваліфікації з Іспанією цьому не завадила, повідомляє Федерація баскетболу України.
Команда Горана Бошковича стала другою в групі "F" за підсумками відбіркового турніру, вигравши 4 з 6 матчів, і потрапила до числа 6 кращих команд, які посіли другі місця в своїх групах.
Підсумкова різниця закинутих/пропущених у нашої команди склала +108, що дозволило українкам вчетверте поспіль та вдев’яте в історії країни вийти на чемпіонат Європи.
Ще п'ять команд, які вийшли у фінальну частину з других місць, це: Чехія, Білорусь, Словенія, Угорщина та Швеція.
Не потрапили з других місць на чемпіонат Європи збірні Греції та Боснії і Герцеговини.
Фінал чемпіонату Європи з баскетболу наступного року прийматимуть Латвія та Сербія,, він пройде з 27 червня до 7 липня.
У континентальній першості візьмуть участь 16 команд: Білорусь, Бельгія, Чехія, Франція, Велика Британія, Угорщина, Італія, Латвія, Чорногорія, Росія, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Україна.
При жеребкуванні всі 16 учасників будуть розподілені на 4 "кошики". Для кожної зі збірних визначатиметься середній коефіцієнт, який складатиметься з місця на попередньому ЄвроБаскеті-2017 і підсумкового місця у відбірковому турнірі Євробаскету-2019.