Жіноча збірна України з баскетболу пробилася на Євробаскет-2019

Жіноча національна збірна України вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи-2019, який наступного літа проходитиме у Сербії та Латвії.

Поразка в останньому виїзному матчі кваліфікації з Іспанією цьому не завадила, повідомляє Федерація баскетболу України.

Команда Горана Бошковича стала другою в групі "F" за підсумками відбіркового турніру, вигравши 4 з 6 матчів, і потрапила до числа 6 кращих команд, які посіли другі місця в своїх групах.

Підсумкова різниця закинутих/пропущених у нашої команди склала +108, що дозволило українкам вчетверте поспіль та вдев’яте в історії країни вийти на чемпіонат Європи.

Ще п'ять команд, які вийшли у фінальну частину з других місць, це: Чехія, Білорусь, Словенія, Угорщина та Швеція.

Не потрапили з других місць на чемпіонат Європи збірні Греції та Боснії і Герцеговини.

Фінал чемпіонату Європи з баскетболу наступного року прийматимуть Латвія та Сербія,, він пройде з 27 червня до 7 липня.

У континентальній першості візьмуть участь 16 команд: Білорусь, Бельгія, Чехія, Франція, Велика Британія, Угорщина, Італія, Латвія, Чорногорія, Росія, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Україна.

При жеребкуванні всі 16 учасників будуть розподілені на 4 "кошики". Для кожної зі збірних визначатиметься середній коефіцієнт, який складатиметься з місця на попередньому ЄвроБаскеті-2017 і підсумкового місця у відбірковому турнірі Євробаскету-2019.