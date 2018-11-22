Женская сборная Украины по баскетболу пробилась на Евробаскет-2019

529 просмотров
Четверг, 22 ноября 2018, 10:21

Женская национальная сборная Украины вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019, который следующим летом пройдет в Сербии и Латвии.

Поражение в последнем выездном матче квалификации с Испанией этому не помешало, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Команда Горана Бошковича стала второй в группе "F" по итогам отборочного турнира, выиграв 4 из 6 матчей, и попала в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

 

Итоговая разница заброшенных/пропущенных у нашей команды составила +108, что позволило украинкам в четвертый раз подряд и в девятый раз в истории страны выйти на чемпионат Европы.

Еще пять команд, которые вышли в финальную часть со вторых мест, это: Чехия, Беларусь, Словения, Венгрия и Швеция.

Не попали со вторых мест на чемпионат Европы сборные Греции и Боснии и Герцеговины.

Финал чемпионата Европы по баскетболу в следующем году будут принимать Латвия и Сербия,, он пройдет с 27 июня по 7 июля.

В континентальном первенстве примут участие 16 команд: Беларусь, Бельгия, Чехия, Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Латвия, Черногория, Россия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина.

При жеребьевке все 16 участников будут распределены на 4 "корзины". Для каждой из сборных будет определяться средний коэффициент, который будет состоять из места на предыдущем Евробаскете-2017 и итогового места в отборочном турнире Евробаскета-2019.

Темы: спорт
powered by lun.ua
По теме
В ДТП под Ровно погиб чемпион мира по армреслингу 14 ноября 2018, 18:17
"Шахтер" легко переиграл "Ворсклу" в Полтаве 11 ноября 2018, 22:09
15 тур Премьер-Лиги: "Динамо" громит "Мариуполь" 11 ноября 2018, 19:08
Все новости
Главные новости
Минимальную пенсию повысят на 62 гривни - Розенко
Суд отказался отменять приватизацию "Укртелекома"
Из фракции Оппоблока вышли три нардепа
На предстоятеля Украинской автокефальной церкви есть несколько претендентов
Все новости
тест

Умеете ли вы правильно лечиться от простуды?

здоровье

Дышать над картофелем и капать лук в нос. MedGoblin о народной медицине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів