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Женская сборная Украины по баскетболу пробилась на Евробаскет-2019

Четверг, 22 ноября 2018, 09:21

Женская национальная сборная Украины вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019, который следующим летом пройдет в Сербии и Латвии.

Поражение в последнем выездном матче квалификации с Испанией этому не помешало, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Команда Горана Бошковича стала второй в группе "F" по итогам отборочного турнира, выиграв 4 из 6 матчей, и попала в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

 

Итоговая разница заброшенных/пропущенных у нашей команды составила +108, что позволило украинкам в четвертый раз подряд и в девятый раз в истории страны выйти на чемпионат Европы.

Еще пять команд, которые вышли в финальную часть со вторых мест, это: Чехия, Беларусь, Словения, Венгрия и Швеция.

Не попали со вторых мест на чемпионат Европы сборные Греции и Боснии и Герцеговины.

Финал чемпионата Европы по баскетболу в следующем году будут принимать Латвия и Сербия,, он пройдет с 27 июня по 7 июля.

В континентальном первенстве примут участие 16 команд: Беларусь, Бельгия, Чехия, Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Латвия, Черногория, Россия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина.

При жеребьевке все 16 участников будут распределены на 4 "корзины". Для каждой из сборных будет определяться средний коэффициент, который будет состоять из места на предыдущем Евробаскете-2017 и итогового места в отборочном турнире Евробаскета-2019.

Темы: спорт
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