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Столичний адвокат відібрав корпоративні права і вимагав 3 мільйони у бізнесмена

Четвер, 22 листопада 2018, 10:07

У Києві затримали адвоката, який незаконно відчужив корпоративні права і вимагав 3 мільйони гривень у столичного бізнесмена.  

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

"Припинено злочинну діяльність групи осіб, які під погрозами фізичної розправи та насилля заволоділи корпоративним правами частини бізнесу столичного підприємця та вимагали у нього понад 3 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Організатором злочину виявився столичний адвокат, уродженець Донецької області.

Наприкінці минулого року він запропонував керівнику підприємства, що займається оптовою торгівлею зерна, допомогти вирішити питання, пов’язані із майновими конфліктами з його партнерами. Але натомість вирішив заволодіти частиною бізнесу та грошима.

"Для реалізації злочинного плану адвокат залучив групу осіб, які виманили бізнесмена на зустріч, під час якої із застосуванням насильства та заподіянням тілесних ушкоджень змусили останнього відчужити на їхню користь належні йому корпоративні права, а також права на комплекс будівель та споруд у Полтавській області, які він використовував у своїй господарській діяльності", - йдеться в повідомленні.

Після цього зловмисники вимагали у бізнесмена 3 мільйони гривень та 15 тисяч доларів, погрожуючи фізичною розправою.

"21.11.2018 двох учасників злочину, у тому числі організатора, затримали в одному з ресторанів на території Печерського району Києва під час передачі їм частини грошових коштів у сумі 8 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.  

Обом затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання) ККУ.

Правоохоронці працюють над встановленням та затриманням інших учасників злочину.

Українська правда

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Теми: прокуратураКиївбізнес
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