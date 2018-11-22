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Столичный адвокат отобрал корпоративные права и требовал 3 миллиона у бизнесмена

Четверг, 22 ноября 2018, 10:07

В Киеве задержали адвоката, который незаконно завладел корпоративными правами и требовал 3 миллиона гривен у столичного бизнесмена.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Прекращена преступная деятельность группы лиц, которые под угрозами физической расправы и насилия завладели корпоративными правами части бизнеса столичного предпринимателя и вымогали у него более 3 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Организатором преступления оказался столичный адвокат, уроженец Донецкой области.

В конце прошлого года он предложил руководителю предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерна, помочь решить вопросы, связанные с имущественными конфликтами с его партнерами. Но вместо этого решил завладеть частью бизнеса и деньгами.

"Для реализации преступного плана адвокат привлек группу лиц, которые выманили бизнесмена на встречу, во время которой с применением насилия и причинением телесных повреждений заставили последнего отписать в их пользу принадлежащие ему корпоративные права, а также права на комплекс зданий и сооружений в Полтавской области, которые он использовал в своей хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

После этого злоумышленники требовали у бизнесмена 3 миллиона гривен и 15 тысяч долларов, угрожая физической расправой.

"21.11.2018 года двух участников преступления, в том числе организатора, задержали в одном из ресторанов на территории Печерского района Киева во время передачи им части денежных средств в сумме 8 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Обоим задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) УК.

Правоохранители работают над установлением и задержанием других участников преступления.

Украинская правда
Темы: прокуратураКиевбизнес
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