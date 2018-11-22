Нардепи вирішили без держбюджету з Ради не йти
Четвер, 22 листопада 2018, 10:40
Верховна Рада працюватиме на вечірньому пленарному засіданні в четвер до прийняття державного бюджету на 2019 рік.
За це рішення з третьої спроби проголосували 226 нардепів.
"Для мене лишається загадкою, чому така кількість коаліції не голосувала", – прокоментував результати голосування спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
Він нагадав нардепам про відповідальність перед країною за соціально-економічну стабільність.
Валентина Романенко, УП