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Нардепи вирішили без держбюджету з Ради не йти

Четвер, 22 листопада 2018, 10:40

Верховна Рада працюватиме на вечірньому пленарному засіданні в четвер до прийняття державного бюджету на 2019 рік.

За це рішення з третьої спроби проголосували 226 нардепів.

"Для мене лишається загадкою, чому така кількість коаліції не голосувала", – прокоментував результати голосування спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Він нагадав нардепам про відповідальність перед країною за соціально-економічну стабільність.

Валентина Романенко, УП
Теми: держбюджетВерховна Рада
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