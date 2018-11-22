Нардепы решили без госбюджета из Рады не уходить

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Четверг, 22 ноября 2018, 11:40

Верховная Рада будет работать на вечернем пленарном заседании в четверг до принятия государственного бюджета на 2019 год.

За это решение с третьей попытки проголосовали 226 нардепов.

"Для меня остается загадкой, почему такое количество коалиции не голосовало", - прокомментировал результаты голосования спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Он напомнил нардепам об ответственности перед страной за социально-экономическую стабильность.

Валентина Романенко, УП
Темы: госбюджет Верховная Рада
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