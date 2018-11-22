Нардепы решили без госбюджета из Рады не уходить
Четверг, 22 ноября 2018, 10:40
Верховная Рада будет работать на вечернем пленарном заседании в четверг до принятия государственного бюджета на 2019 год.
За это решение с третьей попытки проголосовали 226 нардепов.
"Для меня остается загадкой, почему такое количество коалиции не голосовало", - прокомментировал результаты голосования спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Он напомнил нардепам об ответственности перед страной за социально-экономическую стабильность.
Валентина Романенко, УП