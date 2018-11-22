Таїланд запровадив безвіз для українців

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Четвер, 22 листопада 2018, 11:57

Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України, які відвідують країну з туристичною метою терміном до 30 діб.

Про це у четвер повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Вітаю запровадження Урядом Таїланду безвізового режиму для України! Віднині українські громадяни зможуть подорожувати до цієї країни без витрачання часу на візові формальності з туристичною метою і терміном до 30 діб", - повідомив президент.

Нагадаємо, 15 листопада уряд Таїланду скасував консульський збір після прибуття для громадян України, який раніше становив $60.

Теми: Таїланд візи
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