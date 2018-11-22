Таиланд ввел безвиз для украинцев

2219 просмотров
Четверг, 22 ноября 2018, 11:57

Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью, сроком до 30 суток.

Об этом в четверг сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Приветствую введение Правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без траты времени на визовые формальности с туристической целью сроком до 30 суток", - сообщил президент.

Напомним, 15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор по прибытии для граждан Украины, ранее составлявший $60.

Темы: Таиланд визы
powered by lun.ua
По теме
Таиланд еще на полмесяца продолжил отмену платы за визы для украинцев 15 ноября 2018, 03:23
Таиланд на 2 месяца отменяет для украинцев плату за визы 8 ноября 2018, 13:12
Из пещеры в Таиланде спасли всех мальчишек и тренера 10 июля 2018, 15:03
Все новости
Главные новости
Порошенко нашел замену Кучме в Минске
Суд в Лондоне отказался от дела Приватбанка против Коломойского – Лещенко
Минимальную пенсию повысят на 62 гривни - Розенко
Суд отказался отменять приватизацию "Укртелекома"
Все новости
здоровье

Что лечит йога

Видео

Почему сюсюкаться с детьми полезно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів