Дві третини росіян цілковито звинувачують Путіна у проблемах Росії

Більшість російських виборців вважають, що Володимир Путін у повній мірі несе відповідальність за проблеми їхньої країни, однак він залишається лідером президентського рейтингу.

Про це свідчить опитування "Левада-центру", проведене 18-24 жовтня.

61% респондентів вважають, що президент у повній мірі несе відповідальність за проблеми, які стоять перед країною під час його правління.

Ще 22% опитаних вважають, що він відповідальний "у деякій мірі".

10% вважають, що Путін "усе робив правильно, і якщо щось не вдалося, то це вина недбайливих і корумпованих чиновників", а 6% – що він "все робив правильно, і якщо щось не вдалося, то це результат об'єктивних обставин".

2% респондентів не змогли відповісти на це запитання.

При цьому якби вибори президента Російської Федерації відбулися в найближчу неділю, Путіна підтримали б 56% тих, хто планує голосувати (40% від усіх виборців самі назвали його як свого фаворита)

Не стали б голосувати на виборах президента РФ 23% опитаних.

І 29% із тих, хто пішов би на дільниці, не знають, за кого голосувати (21% від загальної кількості опитаних).

Опитування проводили вдома у респондента методом особистого інтерв'ю за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1600 осіб у віці від 18 років у 136 населених пунктах, 52 суб'єктах РФ.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,4%.