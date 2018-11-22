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Две трети россиян полностью винят Путина в проблемах России

Четверг, 22 ноября 2018, 11:02

Большинство российских избирателей считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы их страны, однако он остается лидером президентского рейтинга.

Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра", проведенный 18-24 октября.

61% респондентов считают, что президент в полной мере несет ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его правления.

Еще 22% опрошенных считают, что он ответственен "в некоторой мере".

10% полагают, что Путин "все делал правильно, и если что-то не удалось, то это вина нерадивых и коррумпированных чиновников", а 6% – что он "все делал правильно, и если что-то не удалось, то это результат объективных обстоятельств".

2% респондентов затруднились ответить на этот вопрос

 

При этом если бы выборы президента Российской Федерации состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 56% тех, кто планирует голосовать (40% ото всех избирателей сами назвали его как своего фаворита)

Не стали бы голосовать на выборах президента РФ 23% опрошенных.

 

А 29% из тех, кто пошел бы на участки, не знают, за кого голосовать (21% от общего количества опрошенных).

 

Опрос проводили на дому у респондента методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcияПутинсоциология
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