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На Україну насувається морозний антициклон Constantin – синоптик

Четвер, 22 листопада 2018, 11:38

У п'ятницю, 23 листопада, в Україну "з дружнім візитом завітає" антициклон Constantin.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, це означає, що суттєвих опадів не буде, а от температура повітря очікується низькою.

Згідно з прогнозом, найближчої ночі - 4-10° градусів нижче нуля, у п'ятницю вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві, за даними Діденко, п`ятниця буде сухою, хмарною та холодною.

"Не найкраща погода, але й не найгірша. Такий собі приморожений листопад. Вночі у Києві - 4-6°, вдень 0-2° морозу", - зазначає синоптик.

 

У суботу, 24 листопада, за її словами, антициклон Constantin ще втримає суху погоду. А ось у неділю на заході, півночі, включно з Києвом, у більшості центральних областей та на Харківщині пройдуть дощі та мокрий сніг.

"Опади принесуть невелике потепління. Проте це підвищення температури повітря слабо відчується у зв`язку з типово листопадовою хмарністю та вологістю", - пояснює Діденко.

 

Українська правда
Теми: погода
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