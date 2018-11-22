На Украину надвигается морозный антициклон Constantin – синоптик

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Четверг, 22 ноября 2018, 12:38

В пятницу, 23 ноября, Украину "с дружественным визитом посетит" антициклон Constantin.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, это означает, что осадков не будет, а вот температура воздуха ожидается низкой.

Согласно прогнозу, ближайшей ночью - 4-10° градусов ниже нуля, в пятницу днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве, по данным Диденко, пятница будет сухой, облачной и холодной.

"Не самая лучшая погода, но и не худшая. Такой себе примороженный ноябрь. Ночью в Киеве - 4-6°, днем 0-2° мороза", - отмечает синоптик.

 

В субботу, 24 ноября, по ее словам, антициклон Constantin еще удержит сухую погоду. А вот в воскресенье на западе, севере, включая Киев, в большинстве центральных областей и на Харьковщине пройдут дожди и мокрый снег.

"Осадки принесут небольшое потепление. Однако это повышение температуры воздуха слабо почувствуется в связи с типично ноябрьской облачностью и влажностью", - объясняет Диденко.

 

Украинская правда
Темы: погода
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