На Украину надвигается морозный антициклон Constantin – синоптик
В пятницу, 23 ноября, Украину "с дружественным визитом посетит" антициклон Constantin.
Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, это означает, что осадков не будет, а вот температура воздуха ожидается низкой.
Согласно прогнозу, ближайшей ночью - 4-10° градусов ниже нуля, в пятницу днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Киеве, по данным Диденко, пятница будет сухой, облачной и холодной.
"Не самая лучшая погода, но и не худшая. Такой себе примороженный ноябрь. Ночью в Киеве - 4-6°, днем 0-2° мороза", - отмечает синоптик.
В субботу, 24 ноября, по ее словам, антициклон Constantin еще удержит сухую погоду. А вот в воскресенье на западе, севере, включая Киев, в большинстве центральных областей и на Харьковщине пройдут дожди и мокрый снег.
"Осадки принесут небольшое потепление. Однако это повышение температуры воздуха слабо почувствуется в связи с типично ноябрьской облачностью и влажностью", - объясняет Диденко.