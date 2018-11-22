Рада ввела 51 тисячу штрафу за алкоголь за кермом

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Четвер, 22 листопада 2018, 12:46

Верховна Рада посилила відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

За законопроект 7279-д, яким вносилися зміни, 22 листопада проголосували 239 народних депутатів.

Зокрема, стаття 286-1 проекту закону про керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за кермом передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень (1 тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 34 тисяч гривень (2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Також в остаточній редакції законопроекту йдеться, що ті самі дії, вчинені повторно, - караються штрафом у 51 тисячу гривень (3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права керування на строк від 2 до 3 років.

Українська правда
Теми: авто Верховна Рада
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