Рада ввела 51 тисячу штрафу за алкоголь за кермом

Верховна Рада посилила відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

За законопроект 7279-д, яким вносилися зміни, 22 листопада проголосували 239 народних депутатів.

Зокрема, стаття 286-1 проекту закону про керування транспортом в стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за кермом передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень (1 тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 34 тисяч гривень (2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням прав на строк до 3 років.

Також в остаточній редакції законопроекту йдеться, що ті самі дії, вчинені повторно, - караються штрафом у 51 тисячу гривень (3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права керування на строк від 2 до 3 років.

Покарання також стосується водного транспорту.

Дозволений рівень алкоголю в організмі, за який не штрафують, 0,2 проміле.

Крім того законопроектом вводиться визначення "кримінального проступку", відповідно, встановлюється кримінальна відповідальність за водіння в стані алкогольного сп'яніння.

До кримінальних проступків також пропонується віднести некваліфіковані крадіжки, шахрайство, незаконні дії з наркотиками без збуту, хуліганство тощо.

У МВС повідомили, що штрафувати за новим законом почнуть з 1 січня 2020 року.

Наразі нетверезе водіння карається штрафом у 10200 гривень і позбавленням прав на 1 рік. Ті самі дії вчинені більше 2 разів за рік караються штрафом у 40800 гривень і позбавленням прав на 10 років.