Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада ввела 51 тысячу штрафа за алкоголь за рулем

Четверг, 22 ноября 2018, 11:46
Рада ввела 51 тысячу штрафа за алкоголь за рулем

Верховная Рада ужесточила ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

За законопроект 7279-д, которым вносились изменения, 22 ноября проголосовали 239 народных депутатов.

В частности, статья 286-1 проекта закона об управлении транспортом  в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан) до 34 тысяч гривен (2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением прав на срок до 3 лет.

Также в окончательной редакции законопроекта говорится, что те же действия, совершенные повторно, - наказываются штрафом в 51 тысячу гривен (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет.

Наказание также касается водного транспорта.

Разрешенный уровень алкоголя в организме, за который не штрафуют, 0,2 промилле.

Кроме того законопроектом вводится определение "уголовного проступка", соответственно, устанавливается уголовная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

К уголовным проступкам также предлагается отнести неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотиками без сбыта, хулиганство.

В МВС сообщили, что штрафовать по новому закону начнут с 1 января 2020 года.

Сейчас нетрезвое вождение наказывается штрафом в 10200 гривен и лишением прав на 1 год. Те же действия совершенные более 2 раз в год наказываются штрафом в 40800 гривен и лишением прав на 10 лет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: автоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
авто
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
В немецком Эрдманнгаузене будут штрафовать за хлопанье дверью авто
В Киев вернулся словацкий сервис такси, который ушел с рынка в 2017 году
Последние новости
13:32
У Путина отреагировали на версию о том, что его соратник стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
Все новости...
Реклама: