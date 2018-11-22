НАБУ взялося за керівників оборонного заводу через багатомільйонну крадіжку

Національне антикорупційне бюро 21 листопада повідомило про підозру колишнім директору і його заступнику Конотопського авіаремонтного заводу "Авіакон", що входить до "Укроборонпрому", у розкраданні понад 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За її даними, також підозру оголошено директору приватної компанії офшорної юрисдикції, який діяв у змові з керівництвом заводу.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2. ст.364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

За даними слідства, троє осіб у 2014 році організували дві незаконні закупівлі за завищеними цінами паливних баків для вертольотів для потреб ДП "Авіакон".

Так, у березні 2014 року вони уклали з приватною компанією Westan Group Associates, зареєстрованою на Карибських островах, договір на поставку 12 паливних баків для вертольотів на загальну суму 288 тисяч доларів. Згодом карибська компанія уклала договір із грузинським підприємством-виробником на виготовлення 12 паливних баків, але за ціною вдвічі меншою — 144 тисячі доларів.

Як з'ясували детективи, за схожою схемою в травні того ж року "Авіакон" та Westan Group Associates уклали ще один контракт, за яким держпідприємству поставлено 85 паливних баків тієї ж грузинської компанії-виробника за завищеною вдвічі ціною: з 1,02 до 2,04 мільйона доларів.

Внаслідок таких дій ДП "Авіакон", за версією слідства, безпідставно переплатило 13,03 млн грн компанії в офшорній юрисдикції.

Досудове розслідування за вказаними фактами детективи НАБУ розпочали у 2016 році.

Як повідомляється на сайті "Укроборонпрому", "Авіакон" входить до його структури.