НАБУ взялось за руководство оборонного завода из-за многомиллионной кражи

Национальное антикоррупционное бюро 21 ноября сообщило о подозрении бывшим директору и его заместителю Конотопского авиаремонтного завода "Авиакон", входящего в "Укроборонпром", в хищении более 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По ее данным, также подозрение объявлено директору частной компании оффшорной юрисдикции, который действовал в сговоре с руководством завода.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

По данным следствия, трое подозреваемых в 2014 году организовали две незаконные закупки по завышенным ценам топливных баков для вертолетов для нужд ГП "Авиакон".

Так, в марта 2014-го они заключили с частной компанией Westan Group Associates, зарегистрированной на Карибских островах, договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тысяч долларов. Впоследствии карибская компания заключила договор с грузинским предприятием-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза ниже - 144 тысячи долларов.

Как выяснили детективы, по похожей схеме в мае того же года "Авиакон" и Westan Group Associates заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставили 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: с 1,02 до 2,04 миллиона долларов.

В результате таких действий ГП "Авиакон", по версии следствия, безосновательно переплатил 13,03 миллиона гривень компании в оффшорной юрисдикции.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в 2016 году.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", "Авиакон" входит в его структуру.