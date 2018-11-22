Біля польських поховань у Львові затримали поляків-провокаторів

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Четвер, 22 листопада 2018, 14:07

Охорона Личаківського кладовища у Львові затримала трьох польських студентів, які намагались вчинити провокацію, запаливши фаєри біля місця польських військових поховань.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Щойно на Личаківському кладовищі працівники та охорона кладовища затримала трьох польських студентів, які намагались запалити фаєри на одному з полів кладовища (біля місця польських військових поховань)", - розповідає заступник мера з питань розвитку Андрій Москаленко.

Як повідомив керівник музею "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай, на місце події одразу було викликано працівників поліції та СБУ.

"Провокаторів буде передано правоохоронним органам для вчинення дій згідно з чинним законодавством", — повідомив Москаленко.

Українська правда
Теми: Львів надзвичайна подія Польща
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