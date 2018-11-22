Возле польских захоронений во Львове задержали поляков-провокаторов

Охрана Лычаковского кладбища во Львове задержала трех польских студентов, которые пытались совершить провокацию, зажигая файеры у места польских военных захоронений.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Только что на Лычаковском кладбище работники и охрана кладбища задержали трех польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей кладбища (возле места польских военных захоронений)", - рассказывает заместитель мэра по вопросам развития Андрей Москаленко.

Как сообщил руководитель музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай, на место происшествия сразу же были вызваны работники полиции и СБУ.

"Провокаторы будут переданы правоохранительным органам", - заявил Москаленко.