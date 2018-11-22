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З полону звільнили 21 "пацієнта" реабілітаційних центрів на Полтавщині

Четвер, 22 листопада 2018, 13:20

Прокуратура Полтавської області звільнила 21 особу, яку примусово утримували у так званих "реабілітаційних центрах" без права вільного виходу на вулицю.

Про це 22 листопада повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

Правоохоронці з’ясували, що у двох реабілітаційних центрах знаходились 40 осіб, які за кошти родичів проходили курс реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності.

"21 "пацієнт" повідомив, що їх тримали на території закладів незаконно, усупереч їх волі, обмежуючи особисту свободу. Права вільного виходу з домоволодіння останні не мали, вікна були заґратовані та закриті, доступ свіжого повітря обмежено", - повідомили у відомстві.

Деякі особи також розповіли, що в реабілітаційному центрі їх примусово лікували засобами невідомого походження, а за порушення режиму не давали їжу та забороняли спілкуватися між собою. 

 

Під час обшуку правоохоронці вилучили медичну документацію на підставі якої, люди перебували у "закладах".

"За результатами обшуків 21 особа (мешканці Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Київської, Житомирської, Харківської, Чернівецької, Кіровоградської, Сумської та Тернопільської областей) за власним бажанням залишили вказані реабілітаційні центри", - зазначили у прокуратурі.

 

На даний час за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України, виконуються слідчі дії. 

За вчинення зазначених злочинів зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Українська правда
Теми: прокуратураПолтава
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