Из плена освободили 21 "пациента" реабилитационных центров

Прокуратура Полтавской области освободила 21 человека, которых принудительно удерживали в так называемых "реабилитационных центрах" без права свободного выхода на улицу.

Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Правоохранители выяснили, что в двух реабилитационных центрах находились 40 человек, которые за средства родственников проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости.

"21 "пациент" сообщил, что их держали на территории учреждений незаконно, вопреки их воле, ограничивая личную свободу. Права свободного выхода из домовладения последние не имели, окна были зарешеченные и закрыты, доступ свежего воздуха ограничено", - сообщили в ведомстве.

Некоторые лица также рассказали, что в реабилитационном центре их принудительно лечили средствами неизвестного происхождения, а за нарушение режима не давали еду и запрещали общаться между собой.

Во время обыска правоохранители изъяли медицинскую документацию, на основании которой люди находились в "заведениях".

"По результатам обысков 21 человек (жители Полтавской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Черновицкой, Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей) по собственному желанию покинули указанные реабилитационные центры", - отметили в прокуратуре.

В настоящее время по этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины, выполняются следственные действия.

За совершение указанных преступлений злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет.