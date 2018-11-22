Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Боксерка з Горішніх Плавнів пройшла у фінал чемпіонату світу

Четвер, 22 листопада 2018, 13:42

Українка Ганна Охота пройшла у фінал Чемпіонату світу з боксу серед жінок, що проходить у Нью-Делі в Індії.

У півфінальному бою вихованка дитячо-юнацької спортивної школи №1 міста Горішні Плавні Полтавської області, за одностайним рішенням суддів, перемогла японку Мадоку Ваду з рахунком 5:0, повідомляє "Укрінформ".

 

Ганна Охота вийшла у фінал Чемпіонату світу з боксу

Федерація боксу України

У вирішальному поєдинку у ваговій категорії до 48 кг Ганна Охота зійдеться з п'ятиразовою чемпіонкою світу, призером Олімпійських ігор Чунгнейджанг Мері Ком Хмангте з Індії, яка взяла гору над Кім Хан Мі з КНДР.

Друга представниця України Марія Бова (64 кг) розіграє путівку у фінал 23 листопада у протистоянні з турчанкою Семою Каліскан.

В іншому поєдинку зустрінуться Каур Сімранджит з Індії та китаянка Дань Доу.

Фінал чемпіонату світу відбудеться 24 листопада.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
спорт
Відому російську тенісистку не пустили до Польщі
Українські шпажистки бойкотують індивідуальний турнір чемпіонату світу з фехтування
Гутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: