Боксерка з Горішніх Плавнів пройшла у фінал чемпіонату світу

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Четвер, 22 листопада 2018, 14:42

Українка Ганна Охота пройшла у фінал Чемпіонату світу з боксу серед жінок, що проходить у Нью-Делі в Індії.

У півфінальному бою вихованка дитячо-юнацької спортивної школи №1 міста Горішні Плавні Полтавської області, за одностайним рішенням суддів, перемогла японку Мадоку Ваду з рахунком 5:0, повідомляє "Укрінформ".

 

Ганна Охота вийшла у фінал Чемпіонату світу з боксу

Федерація боксу України

У вирішальному поєдинку у ваговій категорії до 48 кг Ганна Охота зійдеться з п'ятиразовою чемпіонкою світу, призером Олімпійських ігор Чунгнейджанг Мері Ком Хмангте з Індії, яка взяла гору над Кім Хан Мі з КНДР.

Друга представниця України Марія Бова (64 кг) розіграє путівку у фінал 23 листопада у протистоянні з турчанкою Семою Каліскан.

В іншому поєдинку зустрінуться Каур Сімранджит з Індії та китаянка Дань Доу.

Фінал чемпіонату світу відбудеться 24 листопада.

Теми: спорт
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