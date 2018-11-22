Боксерша с Горишних Плавнив прошла в финал чемпионата мира

1930 просмотров
Четверг, 22 ноября 2018, 14:42

Украинка Анна Охота прошла в финал Чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Нью-Дели в Индии.

В полуфинальном бою воспитанница детско-юношеской спортивной школы №1 города Горишни Плавни Полтавской области, по единогласному решению судей, победила японку Мадоку Ваду со счетом 5:0, сообщает "Укринформ".

Анна Охота вышла в финал Чемпионата мира по боксу
Анна Охота вышла в финал Чемпионата мира по боксу
Федерация бокса Украины

В решающем поединке в весовой категории до 48 кг Анна Охота сойдется с пятикратной чемпионкой мира, призером Олимпийских игр Чунгнейджанг Мэри Ком Хмангте из Индии, которая взяла верх над Ким Хан Ми из КНДР.

Вторая представительница Украины Мария Бова (64 кг) разыграет путевку в финал 23 ноября в противостоянии с турчанки Семой Калискан.

В другом поединке встретятся Каур Симранджит из Индии и китаянка Дань Доу.

Финал чемпионата мира пройдет 24 ноября.

Темы: спорт
powered by lun.ua
По теме
Женская сборная Украины по баскетболу пробилась на Евробаскет-2019 22 ноября 2018, 10:21
В ДТП под Ровно погиб чемпион мира по армреслингу 14 ноября 2018, 18:17
"Шахтер" легко переиграл "Ворсклу" в Полтаве 11 ноября 2018, 22:09
Все новости
Главные новости
Штепа слегла после инсульта
Гройсман: Украина может стать газовым государством к 2025 году
Решения Суда в Лондоне по делу Приватбанка ещё нет – источник
КС одобрил курс Украины в ЕС и НАТО
Все новости
Лайфхаки

Ванная от депрессии: как правильно принимать

Культура

Как украинцы встречали весну и праздновали Пасху

Поиск по сайту
Архив
Весь архів