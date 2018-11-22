Украинка Анна Охота прошла в финал Чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Нью-Дели в Индии.

В полуфинальном бою воспитанница детско-юношеской спортивной школы №1 города Горишни Плавни Полтавской области, по единогласному решению судей, победила японку Мадоку Ваду со счетом 5:0, сообщает "Укринформ".

Анна Охота вышла в финал Чемпионата мира по боксу Федерация бокса Украины

В решающем поединке в весовой категории до 48 кг Анна Охота сойдется с пятикратной чемпионкой мира, призером Олимпийских игр Чунгнейджанг Мэри Ком Хмангте из Индии, которая взяла верх над Ким Хан Ми из КНДР.

Вторая представительница Украины Мария Бова (64 кг) разыграет путевку в финал 23 ноября в противостоянии с турчанки Семой Калискан.

В другом поединке встретятся Каур Симранджит из Индии и китаянка Дань Доу.

Финал чемпионата мира пройдет 24 ноября.