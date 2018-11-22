Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін вимагає забезпечити армію РФ "розумними" боєприпасами

Четвер, 22 листопада 2018, 14:45

Президент Росії Володимир Путін зажадав, щоб оборонно-промислові підприємства оптимізували процес виробництва високоточних боєприпасів і забезпечили достатню їх кількість для потреб армії.

Про це вона сказав на нараді з представниками ОПК, передає російський "Інтерфакс".

За його словами, необхідно чітко розрахувати, яка кількість ракет і боєприпасів необхідна для того, щоб армія і флот РФ могли гарантовано виконати свої завдання.

Також він зажадав, що вся продукція була "розумною".

"Потрібні, звичайно, не горезвісні "болванки", а "розумні", високоточні боєприпаси, які підвищують можливості як діючих, так і перспективних систем озброєння", - сказав Путін.

На його думку, із застосуванням сучасних боєприпасів, в Росії зможуть використовувати дешеві системи озброєння.

Теми: ПутінРосіяарміязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Путін
Економічні новини 19 липня: РФ атакувала ракетами українські порти, "умови" Путіна по "зерновій угоді"
Путін розповів про "умови" повернення РФ до "зернової угоди"
Путін вирішив не їхати на саміт у ПАР, де йому загрожує арешт
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: