Путін вимагає забезпечити армію РФ "розумними" боєприпасами

Президент Росії Володимир Путін зажадав, щоб оборонно-промислові підприємства оптимізували процес виробництва високоточних боєприпасів і забезпечили достатню їх кількість для потреб армії.

Про це вона сказав на нараді з представниками ОПК, передає російський "Інтерфакс".

За його словами, необхідно чітко розрахувати, яка кількість ракет і боєприпасів необхідна для того, щоб армія і флот РФ могли гарантовано виконати свої завдання.

Також він зажадав, що вся продукція була "розумною".

"Потрібні, звичайно, не горезвісні "болванки", а "розумні", високоточні боєприпаси, які підвищують можливості як діючих, так і перспективних систем озброєння", - сказав Путін.

На його думку, із застосуванням сучасних боєприпасів, в Росії зможуть використовувати дешеві системи озброєння.