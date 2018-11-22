Путін вимагає забезпечити армію РФ "розумними" боєприпасами

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Четвер, 22 листопада 2018, 15:45

Президент Росії Володимир Путін зажадав, щоб оборонно-промислові підприємства оптимізували процес виробництва високоточних боєприпасів і забезпечили достатню їх кількість для потреб армії.

Про це вона сказав на нараді з представниками ОПК, передає російський "Інтерфакс".

За його словами, необхідно чітко розрахувати, яка кількість ракет і боєприпасів необхідна для того, щоб армія і флот РФ могли гарантовано виконати свої завдання.

Також він зажадав, що вся продукція була "розумною".

"Потрібні, звичайно, не горезвісні "болванки", а "розумні", високоточні боєприпаси, які підвищують можливості як діючих, так і перспективних систем озброєння", - сказав Путін.

На його думку, із застосуванням сучасних боєприпасів, в Росії зможуть використовувати дешеві системи озброєння.

Теми: Путін Росія армія зброя
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