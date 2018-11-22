Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы оборонно-промышленные предприятия оптимизировали процесс производства высокоточных боеприпасов и обеспечили достаточное их количество для нужд армии.

Об это она сказал на совещании с представителями ОПК, передает российский "Интерфакс".

По его словам, необходимо четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот РФ могли гарантированно выполнить свои задачи.

Также он потребовал, что вся продукция была "умной"

"Нужны, конечно, не пресловутые "болванки", а "умные", высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения", — сказал Путин.

По его мнению, с применением современных боеприпасов, в России смогут использовать дешевые системы вооружения.