Путин потребовал обеспечить армию РФ “умными” боеприпасами
Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы оборонно-промышленные предприятия оптимизировали процесс производства высокоточных боеприпасов и обеспечили достаточное их количество для нужд армии.
Об это она сказал на совещании с представителями ОПК, передает российский "Интерфакс".
По его словам, необходимо четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот РФ могли гарантированно выполнить свои задачи.
Также он потребовал, что вся продукция была "умной"
"Нужны, конечно, не пресловутые "болванки", а "умные", высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения", — сказал Путин.
По его мнению, с применением современных боеприпасов, в России смогут использовать дешевые системы вооружения.