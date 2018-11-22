Посол України в Таїланді Андрій Бешта пояснив, що попри ухвалення тайським урядом рішення про скасування віз для українців, для введення цього рішення у дію потрібні певні заходи.

Про це він написав у Twitter.

"Тривалий період переговорів приніс важливий результат: тайський уряд схвалив рішення про скасування віз для українських туристів на термін до 30 діб. Впродовж найближчих тижнів тайською стороною будуть виконуватися підготовчі заходи, необхідні для втілення цього рішення у життя", - написав посол.

Тривалий період переговорів приніс важливий результат: тайський уряд схвалив рішення про скасування віз для українських туристів на термін до 30 діб. Впродовж найближчих тижнів тайською стороною будуть виконуватися підготовчі заходи, необхідні для втілення цього рішення у життя. pic.twitter.com/ooS0kfSZeQ — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) November 22, 2018

Водночас на Facebook-сторінці посольства України у Таїланді уточнили, що конкретна дата початку роботи безвізу для українців, що подорожують в Таїланд, поки невідома.

Як повідомив раніше президент України Петро Порошенко, Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України, які відвідують країну з туристичною метою терміном до 30 діб.

Варто зазначити, що в даний час українцям, які подорожують до Таїланду, потрібна віза по прибутті до цієї країни. Однак 15 листопада уряд Таїланду скасував консульський збір після прибуття для громадян України, який раніше становив $60.

Європейська правда