Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта пояснил, что несмотря на принятие тайским правительством решения об отмене виз для украинцев, для введения этого решения в действие нужны определенные меры.

Об этом он написал в Twitter.

"Длительный период переговоров принес важный результат: тайское правительство приняло решение об отмене виз для украинских туристов на срок до 30 суток. В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь", - написал посол.

Тривалий період переговорів приніс важливий результат: тайський уряд схвалив рішення про скасування віз для українських туристів на термін до 30 діб. Впродовж найближчих тижнів тайською стороною будуть виконуватися підготовчі заходи, необхідні для втілення цього рішення у життя. pic.twitter.com/ooS0kfSZeQ — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) November 22, 2018

В то же время на Facebook-странице посольства Украины в Таиланде уточнили, что конкретная дата начала работы безвиза для украинцев, путешествующих в Таиланд, пока неизвестна.

Как сообщил ранее президент Украины Петр Порошенко, Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью, сроком до 30 суток.

Стоит отметить, что в настоящее время украинцам, путешествующим в Таиланд, виза ставится по прибытии в эту страну. При этом 15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор по прибытии для граждан Украины, ранее составлявший $60.

Европейская правда