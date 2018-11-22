Безвиз с Таиландом, которым похвастался Порошенко, еще не заработал

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Четверг, 22 ноября 2018, 17:23

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта пояснил, что несмотря на принятие тайским правительством решения об отмене виз для украинцев, для введения этого решения в действие нужны определенные меры.

Об этом он написал в Twitter.

"Длительный период переговоров принес важный результат: тайское правительство приняло решение об отмене виз для украинских туристов на срок до 30 суток. В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь", - написал посол.

В то же время на Facebook-странице посольства Украины в Таиланде уточнили, что конкретная дата начала работы безвиза для украинцев, путешествующих в Таиланд, пока неизвестна.

Как сообщил ранее президент Украины Петр Порошенко, Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью, сроком до 30 суток.

Стоит отметить, что в настоящее время украинцам, путешествующим в Таиланд, виза ставится по прибытии в эту страну. При этом 15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор по прибытии для граждан Украины, ранее составлявший $60.

Европейская правда

Темы: Таиланд безвиз
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