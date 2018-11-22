У КСУ розповіли про рішення щодо курсу на ЄС і НАТО

У Конституційному суді підтвердили інформацію про позитивний висновок у справі щодо відповідності законопроекту №9037 про внесення змін до Конституції, які затверджують курс України в ЄС і НАТО.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на одного із суддів КСУ.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати Конституційного суду.

"Конституційний суд дав позитивний висновок у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України, які передбачають встановлення стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства у ЄС і НАТО", - повідомив співрозмовник агентства.

Президент Петро Порошенко заявив у Facebook, що оскільки КС відкрив зелене світло на внесення змін до української Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, то він просить, щоб парламент невідкладно розглянув це питання.

На його думку, рух України в ЄС і НАТО – незворотній.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив Комітету з питань правової політики та правосуддя в обідню перерву підготувати рішення стосовно законопроекту про внесення змін до Конституції в частині інтеграції України в Євросоюз і НАТО, щоб у четвер народні депутати могли попередньо його схвалити у перше читанні.

За його словами, буде символічно, якщо в п'яту річницю початку Революції гідності парламент проголосує за це рішення.

Раніше представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Конституційний суд визнав конституційним проект змін до Конституції щодо закріплення в Основному законі курсу України на вступ до ЄС і НАТО.

20 вересня у Верховній Раді ухвалили рішення про включення до порядку денного 9-ї сесії парламенту та передачі до Конституційного суду проекту закону №9037 про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття членства в Європейському Союзі та в НАТО.

Як повідомлялося, на прес-конференції 28 лютого президент Петро Порошенко запропонував закріпити у Конституції курс на євро- та євроатлантичну інтеграцію України.

"Прагнення до членства в ЄС та НАТО можна було б зафіксувати у преамбулі Конституції", - заявив Порошенко.

Згодом Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект змін до Конституції щодо прагнення інтеграції України в НАТО і Європейський Союз. Для внесення змін до Конституції необхідно щонайменше 300 голосів у парламенті.

4 вересня Верховна Рада оприлюднили текст президентського законопроектупро внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.