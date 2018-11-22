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Рада уволила министра агрополитики Кутового

Четверг, 22 ноября 2018, 17:27
Рада уволила министра агрополитики Кутового

Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, который написал заявление об отставке, Верховная Рада уволила с занимаемой должности.

Такое решение парламент принял на вечернем заседании 22 ноября.

Постановление об увольнении министра поддержали 257 народных депутатов.

Ранее Кутовой написал заявление об отставке.

"Выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой", - отметил он в заявлении.

Как известно, Кутовой попал в Кабмин после депутатства в БПП.

Больше о Кутовом читайте в материале: Один день с Тарасом Кутовым. Как работает аграрный министр

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровМинагрополитикиВерховная Рада
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