Бойовики били з гранатометів й кулеметів, втрат немає

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Четвер, 22 листопада 2018, 18:57

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

В штабі розповіли, що противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі хутора Вільний.

"Протитанкові керовані ракети та стрілецьку зброю російські окупанти застосували по наших оборонних укріпленнях неподалік Луганського. В ході бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. У разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь", - йдеться у вечірньому зведенні.

Військові додали, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Українська правда
Теми: бойові дії Донбас Збройні сили
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