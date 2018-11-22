Бойовики били з гранатометів й кулеметів, втрат немає

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

В штабі розповіли, що противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі хутора Вільний.

"Протитанкові керовані ракети та стрілецьку зброю російські окупанти застосували по наших оборонних укріпленнях неподалік Луганського. В ході бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. У разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь", - йдеться у вечірньому зведенні.

Військові додали, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.