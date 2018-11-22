Боевики били из гранатометов и пулеметов, потерь нет

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Четверг, 22 ноября 2018, 18:57

В течение текущих суток российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В штабе рассказали, что противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный.

"Противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие российские оккупанты применили по нашим оборонным укреплениям неподалеку Луганского. В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня в ответ", - говорится в вечерней сводке.

Военные добавили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Украинская правда
Темы: боевые действия Донбасс Вооруженные силы
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