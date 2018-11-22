Понад 90% фірм у Польщі хочуть працевлаштувати іноземців - опитування

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Четвер, 22 листопада 2018, 22:44

93% підприємств у Польщі хочуть працевлаштувати іноземців щонайменше на дев’ять місяців.

Про це повідомила Польсько-українська господарча палата з посиланням на дані опитування, проведеного в липні-серпні цього року, пише "Польське радіо".

В опитуванні взяли участь 124 фірми з усієї Польщі. "83% анкетованих фірм зважується прийняти на роботу іноземців через нестачу працівників з необхідною кваліфікацією. З приводу складних процедур, пов’язаних з працевлаштуванням, 77% фірм не прийняли іноземця на роботу вчасно, а 29% декларує втрату доручень або контрактів, спричинену браком можливості взяти на роботу іноземця", - йдеться у заяві.

Як зазначив віце-президент Польсько-української господарчої палати Анджей Дрозд, специфікою Польщі є те, що значна частина польських громадян працює на ринках інших країн, і ця тенденція збережеться, а з другого боку – в Польщі працюють іноземці. 

Як відомо, польська влада стривожена, що після того, як Німеччина лібералізує свій ринок праці для негромадян ЄС, значна частина українських заробітчан шукатиме роботи вже у польського західного сусіда.

Європейська правда

Теми: Польща Україна
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