Более 90% фирм в Польше хотят трудоустроить иностранцев

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Четверг, 22 ноября 2018, 22:44

93% предприятий в Польше хотят трудоустроить иностранцев минимум на девять месяцев.

Об этом сообщила Польско-украинская хозяйственная палата со ссылкой на данные опроса, проведенного в июле-августе этого года, пишет "Польское радио".

В опросе приняли участие 124 фирмы со всей Польши. "83% анкетируемых фирм решается принять на работу иностранцев из-за нехватки работников с необходимой квалификацией. По поводу сложных процедур, связанных с трудоустройством, 77% фирм не приняли иностранца на работу вовремя, а 29% декларирует потерю поручений или контрактов, вызванную недостатком возможности взять на работу иностранца", - говорится в заявлении.

Как отметил вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Анджей Дрозд, спецификой Польши является то, что значительная часть польских граждан работает на рынках других стран, и эта тенденция сохранится, а с другой - в Польше работают иностранцы.

Как известно, польские власти встревожены, что после того, как Германия либерализует свой рынок труда для неграждан ЕС, значительная часть украинских заробитчан будет искать работу уже у польского западного соседа.

Европейская правда

Темы: Польша Украина
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