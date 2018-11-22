Президент звільнив очільника Луганської ОДА
Четвер, 22 листопада 2018, 22:56
Президент Петро Порошенко звільнив голову Луганської обласної державної адміністрації Юрія Гарбуза.
Відповідний указ глава держави підписав 22 листопада, повідомляється на сайті президента.
"Звільнити Гарбуза Юрія Григорійовича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.
Юрій Гарбуз був призначений головою Луганської ОДА у квітні 2016 року.
Українська правда