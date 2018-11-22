Президент звільнив очільника Луганської ОДА

Президент Петро Порошенко звільнив голову Луганської обласної державної адміністрації Юрія Гарбуза.

Відповідний указ глава держави підписав 22 листопада, повідомляється на сайті президента.

"Звільнити Гарбуза Юрія Григорійовича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Юрій Гарбуз був призначений головою Луганської ОДА у квітні 2016 року.