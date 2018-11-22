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Президент звільнив очільника Луганської ОДА

Четвер, 22 листопада 2018, 22:56

Президент Петро Порошенко звільнив голову Луганської обласної державної адміністрації Юрія Гарбуза.

Відповідний указ глава держави підписав 22 листопада, повідомляється на сайті президента.

"Звільнити Гарбуза Юрія Григорійовича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Юрій Гарбуз був призначений головою Луганської ОДА у квітні 2016 року.

Українська правда

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Теми: Луганська область
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