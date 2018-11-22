Президент уволил главу Луганской ОГА

Президент Петр Порошенко уволил председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза.

Соответствующий указ глава государства подписал 22 ноября, сообщается на сайте президента.

"Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Юрий Гарбуз был назначен председателем Луганской ОГА в апреле 2016 года.