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Президент уволил главу Луганской ОГА

Четверг, 22 ноября 2018, 22:56

Президент Петр Порошенко уволил председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза.

Соответствующий указ глава государства подписал 22 ноября, сообщается на сайте президента.

"Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Юрий Гарбуз был назначен председателем Луганской ОГА в апреле 2016 года.

Украинская правда

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Темы: Луганская область
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