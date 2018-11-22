Президент уволил главу Луганской ОГА
969 просмотров
Четверг, 22 ноября 2018, 23:56
Президент Петр Порошенко уволил председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза.
Соответствующий указ глава государства подписал 22 ноября, сообщается на сайте президента.
"Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.
Юрий Гарбуз был назначен председателем Луганской ОГА в апреле 2016 года.
Украинская правдаpowered by lun.ua