Трамп укотре пригрозив закрити кордон з Мексикою

51 перегляд
П'ятниця, 23 листопада 2018, 03:58

Президент США Дональд Трамп підкреслив - якщо ситуація на кордоні з Мексикою вийде з-під контролю, увесь кордон перекриють.

Відповідну заяву глава Білого дому зробив 22 листопада у Флориді, передає DW.

За його словами, серед мігрантів з Центральної Америки, які прибули до кордону Мексики зі США, є багато злочинців та "страшенно небезпечних людей". При цьому він не навів жодних доказів для такого твердження.

"Вони сюди не потраплять. Ми не впустимо до нас злочинців", - підкреслив Трамп.

Раніше американський президент наказав відправити тисячі військових на допомогу поліції та прикордонникам на кордоні з Мексикою.

Військові отримали наказ застосовувати за виняткових обставин зброю для захисту себе та прикордонників у разі нападів на них. 

Трамп також пригрозив частковою зупинкою роботи уряду та держустанов федерального рівня, якщо кошти, потрібні на спорудження "стіни" на кордоні з Мексикою, не виділять у належному обсязі.

Теми: Трамп США міграція
powered by lun.ua
По темі
Адвокати надали Мюллеру відповіді Трампа на питання у справі РФ 21 листопада 2018, 05:41
Трамп хотів, щоб Мін'юст відкрив справи проти Клінтон і екс-глави ФБР Комі - NYT 21 листопада 2018, 01:52
Трамп назвав своїм найскладнішим рішенням налагодження відносин з КНДР 19 листопада 2018, 06:34
Усі новини
Головні новини
Скотленд-Ярд оприлюднив нові відео з "Петровим" і "Бошировим" в Солсбері
Підозрюваного у замаху на Михайлика випустили з СІЗО під домашній арешт
В АП відреагували на розслідування "Схем" про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком
«Схеми» розповіли про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком
Усі новини
мандри

Куди їхати у 2019 році?

інфографіка

Українська Повстанська Армія в картинках