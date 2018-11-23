Трамп укотре пригрозив закрити кордон з Мексикою

Президент США Дональд Трамп підкреслив - якщо ситуація на кордоні з Мексикою вийде з-під контролю, увесь кордон перекриють.

Відповідну заяву глава Білого дому зробив 22 листопада у Флориді, передає DW.

За його словами, серед мігрантів з Центральної Америки, які прибули до кордону Мексики зі США, є багато злочинців та "страшенно небезпечних людей". При цьому він не навів жодних доказів для такого твердження.

"Вони сюди не потраплять. Ми не впустимо до нас злочинців", - підкреслив Трамп.

Раніше американський президент наказав відправити тисячі військових на допомогу поліції та прикордонникам на кордоні з Мексикою.

Військові отримали наказ застосовувати за виняткових обставин зброю для захисту себе та прикордонників у разі нападів на них.

Трамп також пригрозив частковою зупинкою роботи уряду та держустанов федерального рівня, якщо кошти, потрібні на спорудження "стіни" на кордоні з Мексикою, не виділять у належному обсязі.