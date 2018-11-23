Трамп в очередной раз пригрозил закрыть границу с Мексикой

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Пятница, 23 ноября 2018, 03:58

Президент США Дональд Трамп подчеркнул - если ситуация на границе с Мексикой выйдет из-под контроля, всю границу перекроют.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 22 ноября во Флориде, передает DW.

По его словам, среди мигрантов из Центральной Америки, которые прибыли к границе Мексики с США, есть много преступников и "очень опасных людей". При этом он не привел никаких доказательств для такого утверждения.

"Они сюда не попадут. Мы не упустим к нам преступников", - подчеркнул Трамп.

Ранее американский президент приказал отправить тысячи военных на помощь полиции и пограничникам на границе с Мексикой.

Военные получили приказ применять в исключительных случаях оружие для защиты себя и пограничников в случае нападений на них.

Трамп также пригрозил частичную остановку работу правительства и госучреждений федерального уровня, если средства, необходимые на строительство "стены" на границе с Мексикой, не выделят в должном объеме.

Темы: Трамп США миграция
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