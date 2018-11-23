РАДА УХВАЛИЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ-2019

Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутата.

"Місяць тому ми представляли до першого читання проект державного бюджету на 2019 рік і наголошували, що він є реалістичним і збалансованим, всі його видатки підкріплені доходами, дефіцит не перевищує дозволеного, а боргове навантаження зменшується. Основним викликом під час допрацювання документу до другого читання було зберегти цей баланс", - сказала у своєму виступі Міністр фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, в результаті роботи з профільними комітетами доходи бюджету було збільшено майже на 18 млрд грн, водночас на відповідну суму збільшили видатки на пріоритетні напрямки соціальної і економічної сфери.



"Всі наші пріоритети залишаються незмінним: це оборона і безпека, продовження реформ освіти, охорони здоров’я та децентралізації, які було закладено від самого початку, а також соціальні видатки, які буде профінансовано в повному обсязі. При цьому бюджет залишається збалансованим" - наголосила вона.

"Вчасно ухвалений бюджет - це сигнал про стабільність як для українського бізнесу та промисловості, так і для міжнародних партнерів", - відзначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами прем'єра, бюджет на 2019 рік - це бюджет розбудови країни.

Гройсман під час презентації бюджету відзначив, що в планах уряду - курс на економічне зростання. Пріоритетом є планка в 5-7% ВВП. Інфляція, в свою чергу, планується менше 10%.

В 2019 планується зростання ВВП на рівні 3% за умови інфляції 7,4%.

У вересні Кабінет міністрів затвердив та направив на розгляд Верховної Ради проект держбюджету.

На засіданні уряду 14 вересня відбулася презентація проекту бюджету, під час якої прем'єр Володимир Гройсман озвучив основні показники головного фінансового документу країни на 2019 рік.

Читайте також: Перший драфт бюджету: яким уряд бачить 2019 рік для України

Економічна правда